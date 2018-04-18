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Dünya

Suudi Arabistan: Suriye'ye asker göndermeye hazırız

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye Arap birliklerinin gönderilmesi için temas yürüttüğünü yazdı

18 Nisan 2018 00:30

Washington yönetiminin Suriye'nin istikrara kavuşturulması konusunda Arap ülkelerinden askeri destek istediği iddia edilirken Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'den "Teklif gelirse geniş çaplı bir koalisyon kapsamında Suriye'ye asker göndermeye hazırız" açıklaması geldi.

Başkent Riyad'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir araya gelen Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, düzenledikleri ortak basın toplantısında  ''İslami Askeri Terörle Mücadele Koalisyonu'ndan Suriye'ye asker göndermeyi konuşuyoruz'' açıklamasında bulundu.

Bugün Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de Suriye'den çekilmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerinin yerine Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar askerlerinin konuşlanması için temaslar yürüttüğünü yazdı.

ABD-İngiltere-Fransa'nın 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece Suriye hükümetine yönelik füze saldırısı düzenlemesinden bir gün sonra Arap Birliği zirvesi düzenlenmişti.

İlkin Adil el-Cubeyr, Arap Birliği'nin Suriye hükümetinin 'kimyasal silah' kullanmasını kınadığını duyurmuştu.

 

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