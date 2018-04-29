Suudi Arabistan sosyal medyadaki 'terör bağlantılı' mesajların ihbar edilmesini istedi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, vatandaşlardan sosyal medya üzerinde "terör bağlantılı ya da aşırı görüşler" paylaşanları ihbar etmelerini istedi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden gönderilen mesajda, "Sosyal ağlarda terör bağlantılı ya da aşırı görüşler paylaşan bir hesap gördüğünüz zaman, lütfen hiç vakit geçirmeden bunu #HepimizGüvendeyiz uygulaması üzerinden bize bildirin" denildi.

Suudi Arabistan devleti tarafından geliştirilen söz konusu uygulama, hırsızlık ve trafikte kural ihlali gibi bildirimlerin yapılabilmesi için geçen yıl kullanıma sokulmuştu.

İçişleri'nin mesajından kısa bir süre sonra da Adalet Bakanlığı'nın hesabından atılan mesajda, Suudi Arabistan anayasasının, "Ulusal güvenliği, anayasayı veya bazı maddelerini tehlikeye atmak ve devletin itibarı ile durumuna zarar vermek terör eylemidir" maddesi paylaşıldı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın çağrısına, bazı sosyal medya kullanıcıları destek verdi. Bir kullanıcı, "Güvenliğinizi koruyun. Kaos, özgürlük ve reform naralarıyla başlar. Bu insanlara inanmayın" mesajını attı.

Ancak bazı insan hakları örgütleri ve savunucuları ise ihbar çağrısına tepki gösterdi.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yapılan çağrıyı kınayarak, "Suudi Arabistan'ın yeni liderliği, hiç vakit kaybetmeden eleştirel düşünce ya da görüşlere hoşgörü göstermeyeceğini ortaya koyuyor ve Suudi toplumunu birbirleri için casusluk yapmaya teşvik ediyor" dedi.

Son dönemde Suudi Arabistan'da bazı tanınan insan hakları savunucularının tutuklanmasının ardından yurtdışında yaşayan muhalif gruplar, Cuma günü eylem çağrısı yapmıştı. Suudi Arabistan'da gösteri yapmak yasak.

İnsan hakları savunucuları ve örgütleri tarafından sosyal medyada paylaşılan listelerde, Çarşamba günü itibariyle tutuklananların sayısının 30'a ulaştığı görülüyor.

Suudi Arabistan yönetimi, ülkede herhangi bir siyasi tutuklu bulunmadığını söylüyor.

Vahabiliği kabul eden Suudi Arabistan rejimi, başta Müslüman Kardeşler olmak üzere siyasal İslam çizgisindeki grupları varlığına yönelik en büyük tehdit olarak görüyor.