Suudi Arabistan silahları Suriyeli muhaliflerin elinde

BBC, Ukrayna'da silah üreticisi bir firma tarafından Suudi Arabistan ordusu için hazırlanan silahların Suriyeli muhaliflere gönderildiğine dair kanıtlara ulaştı. Üzerinde Suudi Arabistan ordusunun adresi bulunan üç kasa, Halep'te muhalif güçlerin kullandığı bir üste görüldü. Kasaların Halep'e nasıl ulaştığı bilinmiyor.

BBC'nin kasaların içinde ne olduğunu görüntülemesine izin verilmedi. Suudi Arabistan konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti. Halep'te bir camide bulunan ve içinde mühimmat olduğu düşünülen kasalar, deniz silahları ve füze üretiminde uzmanlaşan Ukrayna firması Dastan tarafından üretilmiş.

Halep'te bulunan BBC muhabiri Ian Pannell, kasaların oraya nasıl ulaştığını ve içinde ne olduğunun bilinmediğini söyledi. Ancak Pannell, "kasaların varlığının Körfez'de birilerinin isyancılara açıkça yardım ettiğini gösterdiğini" söylüyor.

BBC'nin ulaştığı Suudi yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmayı reddettiler. BBC'nin güvenlik muhabiri Frank Gardner, Suudi Arabistan'ın dış ilişkilerini genellikle fazla açık etmeden, perde arkasından idare ettiğini belirtiyor.

Gardner, Suriye'de bir camide bulunan Suudi silahlarının pek de hoş karşılanmayacağını söylüyor.

Daha önce isyancı güçler BBC'ye yaptıkları özel açıklamalarda Suudi Arabistan ve Katar'dan destek aldıklarını söylemişlerdi.

New York Times gazetesi Suudi ve Katar yetkililerinin isyancılara küçük silahlar gönderdiklerini ancak omuzdan ateşlemeli füze gibi ağır silah göndermekten çekindiklerini söylüyordu. Gazeteye göre bunun bir nedeni, ağır silahların "teröristlerin" eline geçmesinden çekinen ABD tarafından caydırılmış olmaları.