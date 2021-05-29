Suudi Arabistan, seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdı

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, ülkeye seyahat yasağının kaldırıldığı ülkeler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, İtalya, Portekiz, İngiltere, İsveç, İsviçre, Fransa ve Japonya olmak üzere 11 ülkeden gelenlere Suudi Arabistan'a giriş izni verildiği kaydedildi.

Kararın yarın sabah 07.00'den itibaren uygulanmaya başlayacağı aktarılan açıklamada, söz konusu ülkelerden gelenler için karantina uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ülkeye girişlerde aşı sertifikası ve Covid-19 testi, aşı olamayanlar için de 15 gün karantina zorunluluğu olduğu ifade edildi.