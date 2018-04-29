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BBC Türkçe

Suudi Arabistan, sesli ve görüntülü arama yasağını kaldırıyor

Suudi Arabistan, dijital platformda üretim ve ekonomik büyümeyi artırma amacıyla, sesli ve görüntülü arama uygulamaları üzerindeki yasağı kaldıracağını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan, WhatsApp ve Skype gibi sesli ve görüntülü arama uygulamaları üzerindeki yasağı kaldıracağını açıkladı.

İletişim Bakanlığı yasağın, dijital platformda üretim ve ekonomik büyümeyi artırma amacıyla kaldırıldığını kaydetti.

Bakanlık yeni düzenlemenin Çarşamba akşam itibariyle geçerli olduğunu belirtti.

İletişim Bakanlığı'nın açıklaması, Snapchat uygulamasının Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera'yı bloke etmesinin hemen ardından geliyor.

Suudi yetkililer, Al Jazeera'yı "zararlı olmakla, radikalizmi destekleyen propaganda yayını yapmakla" suçluyor.

Al Jazeera bu iddiaları reddediyor. Kanal, Snapchat'in bu kararının "dünya çapındaki gazetecilerin özgürce haber alma ve haber verme haklarına bir saldırı olduğunu" söylüyor.

Suudi Arabistan, Katar ile diplomatik ilişkileri koparmadan kısa bir süre önce, Al Jazeera kanalının internet sitesine erişimi bloke etmişti.

Katar'la yaşanan diplomatik krizle ilgili olarak, ülkede ay başında 20'den fazla dini lider, yazar, gazeteci, akademisyen ve activistin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Suudi Arabistan'da internet denetimi ve sansürü, 2011 yılında Arap ülkelerinde başgösteren protestoların ardından sıkılaşmıştı.

Suudi Arabistan yasağı 2013 yılında getirmişti.

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