Suudi Arabistan saldırılarla sarsıldı

İlk saldırı Suudi Arabistan'ın ikinci büyük kenti Cidde'de düzenlendi. ABD Konsolosluğu yakınında bir intihar saldırısı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre iki güvenlik görevlisi yaralandı.

Medine kentinde Muhammed Peygamber'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Suudi Arabistan devlet televizyonu intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıları caminin yakınlarındaki bir kontrol noktasında infilak ettirdiğini duyurdu.

Bir başka saldırı ise Şiilerin çoğunlukta olduğu Katif şehrinde düzenlendi. Bir cami yakınında iki ayrı patlamanın gerçekleştiği, saldırının bomba yüklü araçla düzenlendiği belirtildi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.