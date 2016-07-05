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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan saldırılarla sarsıldı

Suudi Arabistan'da peş peşe intihar saldırıları düzenlendi. Cidde, Medine ve Katif'i sarsan saldırılarda birçok kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu haber veriliyor.

05 Temmuz 2016 00:40

İlk saldırı Suudi Arabistan'ın ikinci büyük kenti Cidde'de düzenlendi. ABD Konsolosluğu yakınında bir intihar saldırısı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre iki güvenlik görevlisi yaralandı.

Medine kentinde Muhammed Peygamber'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Suudi Arabistan devlet televizyonu intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıları caminin yakınlarındaki bir kontrol noktasında infilak ettirdiğini duyurdu.

Bir başka saldırı ise Şiilerin çoğunlukta olduğu Katif şehrinde düzenlendi. Bir cami yakınında iki ayrı patlamanın gerçekleştiği, saldırının bomba yüklü araçla düzenlendiği belirtildi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Suudi ArabistanMedineKatifCiddeKonsolosluğuMuhammed PeygamberMescid-i NebeviArabistanDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/NH/GA

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