Suudi Arabistan: Riyad'da Kraliyet Sarayı yakınında oyuncak bir insansız hava aracını düşürdük

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Suudi Arabistan yetkilisi, güvenlik güçlerinin başkent Riyad'ın Huzame bölgesinde oyuncak bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. Bölgede Suudi Kraliyet Ailesi'nin sarayları bulunuyor.

Suudi yetkili, Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud'un olay sırasında sarayda olmadığını söyledi. Yetkili, "Kral, Diriya'daki çiftliğindeydi" dedi. Diriya da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir bölge.

Haberi daha sonra Suudi Arabistan'ın resmi ajansı da duyurdu. Ajans ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında ise bilgi vermedi.

Daha sonra sosyal medyaya yüklenen bazı videolarda Kraliyet Sarayı'nın yanında silah sesleri duyulduğu görüldü. Fakat bu görüntülerin hiçbiri bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Riyad Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü, Huzame'de bir kontrol noktasındaki güvenlik güçlerinin verilen emirler doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Suudi Arabistan'da son aylarda, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sosyal ve ekonomik reformları sonrası Kraliyet Sarayları çevresinde güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Geçen yıl Ekim ayında Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı'nın kraliyet muhafızlarının bulunduğu kontrol noktasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

28 yaşında Suudi Arabistan vatandaşı saldırgan Mansur El Amri'nin üzerinde Kalaşnikof tüfeğin yanı sıra 3 de el bombasının olduğu açıklanmıştı. Saldırgan olay yerinde öldürülmüştü.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri 2015'ten bu yana komşu ülke Yemen'de isyancı Husilere karşı savaşıyor.

Birleşmiş Milletler daha önce Yemen'de "dünyanın en büyük insani krizinin" yaşandığı uyarısında bulunmuştu. Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç, yaklaşık 8,5 milyon kişi de açlık sınırında.