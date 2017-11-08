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Dünya

Suudi Arabistan Prensi’nden "şirketlere dokunulmayacak" talimatı

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı ve Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi Başkanı Muhammed Bin Salman, yolsuzlukla ilgili yapılan üst düzey tutuklamaların ardından, yerel ve çok uluslu

08 Kasım 2017 13:59

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı ve Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi Başkanı Muhammed Bin Salman, yolsuzlukla ilgili yapılan üst düzey tutuklamaların ardından, yerel ve çok uluslu şirketlerin banka hesaplarının dondurulmayacağını açıkladı.
Veliaht Prensi Bin Salman ilgili bakanlara krallıkta faaliyet gösteren ulusal ve çok uluslu şirketlerin – bu şirketlerde tutuklanan bireylerin hissesi olsa dahi – soruşturma sürecinde \"faaliyetlerinin zarar görmemesi\" talimatı verdi. 
Konsey bu şirketlerin ülke ekonomisi için öneminin farkında ve yatırımcıların Suudi Arabistan’a olan güveninin sarsılmamasını istiyor.
 

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