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Ekonomi

Suudi Arabistan petrole yüzde 50'nin üzerinde zam yapıyor

Dev bütçe açığıyla baş etmeye çalışan Suudi Arabistan akaryakıt fiyatlarına yüzde 50'nin üzerinde zam yapmaya karar verdi

28 Aralık 2015 21:51

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, petrol fiyatlarına yüzde 50 ve üzerinde zam yapacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman başkanlığındaki bakanlar konseyi, kurşunsuz benzinin litre fiyatını yüzde 50'lik zamla 0.60 riyalden 0.90 riyale; normal benzinin litre fiyatını ise yüzde 67'lik artışla 0.45 riyalden 0.75 riyale yükseltmeye karar verdi.

AFP; petrol zammına ilişkin haberini, Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'ya dayandırdı.

Bakanlar konseyinin aldığı yüzde 40'lık zam kararı, ülke bütçesinin, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 2015 yılında 98 milyar dolar açık vermesinin ardından geldi.

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