Suudi Arabistan petrol üretimi Temmuz'da azaldı

\"Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Ağustos (DHA) – Suudi Arabistan’ın petrol üretimi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol üretimini günlük 41 bin varil artırma kararından bir ay sonra, günlük 150 bin varil düştü.

OPEC, Rusya ve diğer petrol ihraç eden bazı ülkelerin Temmuz ayında üretim artırımı konusunda anlaşmaya varmaları sonrasında, Suudi Arabistan petrol üretimini azalttı.

Suudi Arabistan, Çin ve Hindistan gibi yüksek miktarda petrol ithal eden ülkelerden gelen talep ve bunun yanında ABD’nin OPEC’in üçüncü en büyük üçüncü üreticisi olan İran’a yönelik yaptırımları ile doğacak üretim düşüşü baskıları ile yüz yüze.

Bir önceki ay yayınlanan OPEC raporunda, “Bir önceki yıla göre ham petrol fiyatlarında gelişmeler görüldü.” Denildi.