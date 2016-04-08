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Dünya

Suudi Arabistan: Ortadoğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptık

Suudi Arabistan' Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülke destek verdi

08 Nisan 2016 10:28

Suudi Arabistan'da düzenlenen ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkenin katıldığı tatbikat, Suudi Arabistan özel kuvvetlerininterörle mücadele tatbikatlarıyla sona erdi.

350 binden fazla kara birliğinin katıldığı ve 12 gün süren tatbikatlarda, Aralık 2015'te 35 ülkenin katılımıyla kurulduğu açıklanan ve 'İslam İttifakı' adı verilen yeni askeri oluşumun ilk ortak tatbikatı gerçekleşmiş oldu.

Terörle mücadele odaklı olduğu belirtilen tatbikatlara, kara birliklerinin yanı sıra savaş uçakları ve ağır silahlar da katıldı.

Tatbikatların son gününde düzenlenen 2 saatlik savaş tatbikatı, Suudi Arabistan tarafından "Bölgemizdeki birlikteliğin simgesi" olarak nitelendi.

Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın tahta çıkmasının ardından, Riyad'ın bölgedeki dış politikası daha aktif hale gelmiş ve hem Yemen'de Şii Husi hareketine karşı hem de IŞİD'e yönelik çok sayıda operasyon düzenlenmişti.

Suudi Arabistan geçen yıl yaptığı bir açıklamayla, 'Terör örgütlerine karşı 35 ülkenin katılımıyla İslam İttifakı'nı oluşturduğunu' açıklamıştı.

İttifakın merkezinin Riyad'da olacağı da belirtilmişti.

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