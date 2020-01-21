Suudi Arabistan ordusunda kadınlar göreve başladı

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyad El Ruvaili, Sudi Arabistan Silahlı Kuvetleri’ndeki ilk kadın askeri bölüğün faaliyete geçtiğini duyurdu.

Independent'in aktardığına göre, Suudi Arabistan Askere Alma Komitesi Başkanı İmad el Aydan, kadın personellerin orduya katılmasını sağlayan düzenlemelerinden sonra başlayan eğitimlerin sona erdiğini ve kadın askerlerin görev yerlerine gitmek için hazır olduğunu söyledi.

Eğitimini tamamlayan kadın güvenlik güçlerinin mezuniyet töreni, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Birçok rütbeye sahip olabilecekler

Ekim 2019’da yapılan duyurunun ardından orduda eğitime başlayan kadınlar, er, onbaşı, çavuş ve subay olabilecekler.

Suudi kadın askerler, kara, hava, deniz kuvvetlerinin yanı sıra, Hava Savunma Kuvvetleri, Stratejik Füze Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetler Sağlık Hizmetleri’nde görev yapabilecek.

Suudi Arabistan Şura Konseyi eski üyesi Haya El-Muni, kadınların orduda görev almasını desteklediklerini söylemişti. El-Muni, kadın-erkek eşitliği kapsamında bu uygulamanın gerçeğe dönüştürülmesi konusunda fikrini beyan etmişti.