Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Yemen'e saldırı; en az 22 çocuk hayatını kaybetti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’deki saldırıları sürüyor. Koalisyona bağlı savaş uçakları bu kez Yemen’in Hudeyde vilayetine bağlı El-Dureyhimi bölgesinde yerinden edilmiş sivilleri taşıyan bir minibüsü hedef aldı.

AFP'nin aktardığına göre, Birleşmiş Milletler yardım şefi, Mart 2015'ten bu yana Yemen'e saldırı düzenleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koaslisyonun, El-Dureyhimi’deki hava saldırısında, 22’si çocuk, 4’ü kadın olmak üzere en az 26 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Eyaletteki bir sağlık bürosunun müdürü Abdulrahman Jarallah, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) doktorlarının bölgeye giremediklerini ve saldırılarda yaralananları kurtaramadıklarını söyledi.