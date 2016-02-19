Suudi Arabistan: Muhtemel bir kara operasyonunda Esad'ı değil, IŞİD'i hedef alacağız

Suriye'ye karşı Türkiye ile birlikte muhtemel bir kara operasyonuna katılacağı yönündeki iddialarla sık sık gündeme gelen Suudi Arabistan'dan yeni bir açıklama geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr , ülkesinin Suriye'deki muhtemel bir kara operasyonuna Beşşar Esad'a karşı değil, IŞİD'e karşı katılacağını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Cübeyr, “Suudi Arabistan, koalisyonun bir parçası olarak, IŞİD'i yok etme hedefiyle Suriye'ye özel kuvvetler göndermeye hazır olduğunu bildirmiştir. Tek görev ve sorumluluğumuz budur" dedi. Cübeyr, “Kara kuvvetleri birliklerinin ya da özel kuvvetlerin tek hedefi şimdilik karada IŞİD'le mücadele etmektir" diye konuştu. Suudi özel kuvvetlerinin Suriye'ye sadece uluslararası koalisyon çerçevesinde gireceğini belirten Suudi Bakan, tek taraflı operasyon düzenlemelerinin söz konusu olmadığını duyurdu.