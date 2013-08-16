Suudi Arabistan: Mısır'ın iç işlerine karışanlar kavgayı alevlendiriyor

Suudi Arabistan Kralı Abdullah Mısır'ın "terörizm"le mücadelesini desteklediğini ve Mısır'ın iç işlerine karışılmasını kınadığını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre televizyon mesajında Kral Abdullah, bütün Arapların Mısır’da istikrarı bozma çabalarına karşısında ortak hareket etmeye çağırdı.

Hürriyet Planet'in haberine göre, Suudi Kralı “Mısır’ın iç işlerine karışanlar kavgayı alevlendirmeye çalışıyor” dedi ve Kuzey Afrika ülkelerinin birliğini ve istikrarını bozmayı amaçlayan bir komployla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Merkel, ilişkileri gözden geçirme kararı aldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de, Mısır ile olan ilişkilerin gözden geçirileceğini bildirdi. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Angela Merkel'in Fransa Devlet Başkanı Francois Hollande ile Mısır hakkında telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

Merkel'in görüşmede Mısır'da yaşanan son durumları ele aldığı ifade edilen açıklamada Merkel ve Hollande'ın Mısır'daki gelişmeleri endişe ile takip ettikleri ve Mısır'da ölenler ile yaralılar konusunda dehşete düştükleri belirtildi.



Açıklamada ayrıca iki liderin Mısır'da akan kanın durması konusunda hemfikir oldukları ve taraflardan her türlü şiddetten kaçınmalarını istedikleri bildirildi.



Görüşmede iki liderin Mısır'daki krizin ancak tüm siyasi güçlerin katılımı, diyalog ve siyasi bir süreç ile çözülebileceğine işaret ettikleri ve bunun Mısır'da yaşayan herkesin insan haklarına saygılı davranılması ile mümkün olabileceği vurgulandı.

Almanya ve Fransa ortak hareket edecek

Telefon görüşmesinde ayrıca iki liderin AB ve AB'ye üye ülkelerin Mısır konusunda hızlı bir şekilde pozisyon almaları gerektiğin fikrinde birleşti. Merkel ve Hollande'ın Lady Aston'un büyükelçileri Brüksel'de toplama fikrinin olumlu karşıladıkları kaydedildi.



Öte yandan Angela Merkel, Alman hükümeti olarak Mısır ile ilgili gelişmelerden sonra Almanya'nın Mısır ile ilişkilerini gözden geçireceklerini bildirdi. Merkel'in Hollande ile AB'nin de Mısır ile ilişkilerini gözden geçirmesi hususunda ortak hareket etme kararı aldıklarını belirtildi.



Ayrıca iki liderin Mısır konusunda beraber koordineli çalışma fikrinin kabul gördüğü ifade edildi.