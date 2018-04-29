Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri 'terörizmle' bağları yüzünden Katar ile diplomatik ilişkisini kesti

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediği için Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.

Katar'ın Müslüman Kardeşler gibi 'terörist grupları' desteklediği öne sürüldü.

Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA, ülke ile sınırların kapandığını, kara, deniz ve hava bağlantılarının kesildiğini açıkladı.

SPA, Suudi Arabistan'ın Yemen'de Katar ile yaptığı işbirliğinin, Katar'ın "El Kaide, IŞİD ve isyancı militanlara" destek vermesi yüzünden sona erdiğini ifade etti.

Yetkilerin bu kararı almasında, Suudi Arabistan'ın "ulusal güvenliğini terörizm ve aşırılığın tehlikelerinden korumak" amacının rol oynadığı aktarıldı.

Mısır da bütün hava sahasının ve limanlarının Katar ulaşımına kapandığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri ise Katarlı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 48 saat verdiğini belirtti.

Bahreyn devlet haber ajansı da "Bahreyn'in güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği ve içişlerine karıştığı için" Katar ile ilişkilerini kestiğini aktardı.

Bu durumun Körfez ülkeleri arasında son yıllarda yaşanan en büyük diplomatik kriz olduğu aktarılıyor.