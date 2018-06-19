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Spor

Suudi Arabistan Milli Takımı'nı taşıyan uçağın motoru yandı

Uçakta yer alan kafile ölümden döndü

19 Haziran 2018 14:57

Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçağın motoru yandı, uçakta yer alan kafile ölümden döndü.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında ev sahibi Rusya'ya 5-0 mağlup olan Suudi Arabistan Milli Takımı, Uruguay ile oynayacağı A Grubu ikinci karşılaşması için Moskova'dan Rostov kentine giderken, kafileyi taşıyan uçağın motoru yandı.

Uçak herhangi bir felaket yaşanmadan Rostov Havalimanı'na iniş yaparken, uçağın içinde yer alan kafile rahat bir nefes aldı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yaşanan olayın ardından bir açıklama yayınlarken, kafileyi Rostov'a taşıyan uçağın motorundaki bir arıza nedeniyle motorun alev aldığı ancak uçağın güvenli bir şekilde indiği kaydedildi.

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Suudi Arabistan takımını taşıyan uçağın motoru yandı

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