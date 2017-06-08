Suudi Arabistan Milli Takımı, saygı duruşunu protesto etti

2018 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda Avustralya ve Suudi Arabistan’ın karşılaştığı müsabakada Suudiler, İngiltere saldırılarında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunu protesto etti.

3 Haziran’da Londra Köprüsü ve Borough Pazar alanına yapılan saldırılarda 2’si Avustralyalı olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetmişti. Avustralya takımı, yapılan terör saldırıları için saygı duruşunu nizami bir şekilde gerçekleştirirken, Suudi Arabistanlı oyuncular, hakem düdüğünden sonra saygı duruşunda bulunmayı reddederek sahaya dağınık ve hareketli bir şekilde yayıldılar.

Avustralyalı taraftarlar, Suudi futbolcuların bu davranışı nedeniyle stadyumda ve sosyal medya üzerinden tepki gösterdiler.

Ev sahibi Avustralya, Tomi Juric (2) ve Tomas Rogic'in golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti.