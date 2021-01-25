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Dünya

Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ahmed el-Halifi görevden alındı

25 Ocak 2021 00:41

Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ahmed el-Halifi görevden alınarak, yerine Fehd el-Mubarek atandı.

Dünya gazetesinde yer alan Suudi Arabistan resmi ajansı SPA kaynaklı habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz, bir dizi kararname yayımladı.

Kral Selman, kararnameyle Merkez Bankası Başkanı Halifi'yi görevden alarak, yerine Mubarek'i atadı.

Kararnameyle ayrıca, İskan Bakanlığı ile Belediye ve Köy İşleri Bakanlığı birleştirilerek, bakanlığın ismi "Belediye ve Köy İşleri ve İskan Bakanlığı" olarak değiştirildi, Macid bin Abdullah el-Hakil buraya bakan olarak atandı.

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