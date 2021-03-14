Suudi Arabistan kuvvetleri, Yunanistan'la ortak tatbikat için Girit Adası'na ulaştı

Akdeniz'deki Girit Adası'nda bulunan Souda Askeri Üssü'nde yapılacak ortak askeri tatbikat için Suudi Arabistan uçaklarının konuşlandığı açıklandı.

Greek City Times'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri personel ve ekipmanı Yunan Silahlı Kuvvetleri ile ortak eğitim ve tatbikat yapmak üzere Girit adasında 115. Muharebe Kanadı'na taşındı. Altı tane RSAF F-15C savaş uçağı Souda Askeri Üssü'ne geldi.

Suudi Arabistan'ın Atina'daki Büyükelçisi Dr. Saad Alammar, Suudi Arabistan kuvvetlerini karşıladı.

Haberde, ortak askeri tatbikat iki ülke arasında ikili ilişkilerin devamlılığı ve derinleşmesine dair bir gösterge olarak nitelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad yönetime tepki göstererek "Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi bizi üzmüştür" demişti.