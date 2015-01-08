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Dünya

Suudi Arabistan Kralı tahtını devretmeye hazırlanıyor

Kral’ın 2013’ten bu yana, ölümüyle birlikte ülkede siyasi kriz yaşanmaması için hazırlıklar yaptığı belirtiliyordu

08 Ocak 2015 18:32

Suudi Arabistan’da 91 yaşındaki Kral Abdullah bin Abdülaziz’in kötüleşen sağlık durumu nedeniyle tahtı bırakmaya hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre akciğer kanseri olan Kral, ülkenin yönetimini 2 kişiye bırakacak. Kral daha önce varisi olarak Prens Salman bin Abdülaziz el Suud’u atamıştı, ancak Prens’in bunama hastalığına yakalandığı, bu nedenle de gerçekte yönetimin diğer Veliaht Prens Mukrin Bin Abdulaziz’de olacağı söyleniyor. Hala ABD’den gelen 2 uzman doktor tarafından tedavi edilmeye çalışılan Kral’ın 2013’ten bu yana, ölümüyle birlikte ülkede siyasi kriz yaşanmaması için hazırlıklar yaptığı belirtiliyordu.

 

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