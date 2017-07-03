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Dünya

Suudi Arabistan Kralı Selman, G20 zirvesine katılmaktan vazgeçti

Katar krizi nedeniyle zirveye katılma kararını iptal ettiği iddia edildi

03 Temmuz 2017 18:37

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in, Almanya'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağı açıklandı. Kral Selman'ın, bu kararı Katar krizi nedeniyle aldığı iddia edildi.

Sputnik'in haberine göre, Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın 7-8 Temmuz'da Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı. Seibert, 81 yaşındaki kralın zirveye katılmayacağına dair bilginin kendilerine Suudi hükümeti tarafından iletildiğini de belirtti.

Kral Selman'ın zirveye katılmama gerekçesine ilişkinse resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Alman haber ajansı dpa, Kral Selman'ın Körfez'de devam eden Katar krizi nedeniyle zirveye katılma kararını iptal ettiğini iddia etti.

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