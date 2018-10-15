Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'a ortak çalışma grubu için teşekkürlerini iletti

Suudi Arabistan Kralı Selman, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Selman, ortak çalışma grubu kurulması nedeniyle Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Kral Selman, "Türkiye ile güçlü ilişkimize kimse zarar veremez" dedi.

Erdoğan ve Selman, Cemal Kaşıkçı olayının soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladı.

Ne olmuştu?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından kendisinin orada öldürüldüğü iddialarını yalanlayan Suudi yetkililer, Başkonsolosluktan çıktığını ve akıbetine ilişkin bir bilginin bulunmadığını savunuyor.