Suudi Arabistan Kralı, “övgüyü abartan” gazeteciyi kovdurdu

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz’in, köşe yazısında "kendisini Allah'la bir sayan" bir gazeteciyi işten attırdığı öğrenildi.

Rûdaw'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'da bir köşe yazarı, yazısında "Kral Salman'ı Allah'a benzetince" gazete yönetimi tarafından kovuldu.

Suudi basınında yazılarında Kral Salman'ı öven onlarca köşe yazarı bulunuyor. Ancak Ramazan El-Anzi, El Cezire gazetesindeki köşesinde Kral Salman için Allah'ın 99 adından ikisini kullandı.

Kral kendisine ‘Halim’ (Yumuşak huylu) ve ‘Şedid el-İqab’ (şiddetli ceza veren) diyen köşe yazarının yazısını görünce sinirlendi.

Gazete yönetimi, köşe yazarının işine son verirken cumartesi günü bir de özür metni yayımladı.