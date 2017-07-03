T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan Kralı, G20’ye katılmayacak

Suudi Kral’ın Katar krizi nedeniyle G20’ye katılmayacağı tahmin ediliyor

03 Temmuz 2017 21:10

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve oğlu veliaht prense Muhammed bin Selman'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak olan G20 Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Kral Selman'ın G20'ye katılmayacağının resmen bildirildiğini belirtti. Ancak Seibert, Selman'ın neden katılmayacağına dair açıklama yapmadı.

Katar krizi nedeniyle iptal

Diplomatik çevreler, 81 yaşındaki Kral Selman bin Abdülaziz'in Katar krizi nedeniyle Hamburg'a gitmeyeceği, aynı nedenle Suudi Arabistan'daki bazı randevularını da ertelediğine işaret ediyor.

Aralarında Suudi Arabistan'ın da bulunduğu dört Arap ülkesi Katar'a ambargoyu kaldırmak için şart koştuğu 13 maddelik talepler listesine yanıt için Doha'ya ek süre tanıdığı belirtilmişti.

Ayrıca 81 yaşındaki Kral Selman'ın sağlık sorunları nedeniyle de G20 Zirvesi'ne katılmayacağına dair spekülasyonlar yapılmıştı.

Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Hamburg'a gelecek Suudi heyetin başkanlığını Devlet Bakanı İbrahim el Assaf'ın yapacağı belirtildi. El Assaf, Ekim 2016'ya kadar Maliye Bakanı olarak görev yapıyordu.

Brezilya Devlet Başkanı da katılmayacak

Geçen hafta da G20 üyelerinden Brezilya'nın Devlet Başkanı Michel Temer, Hamburg'daki zirveye katılmayacağını bildirmişti. Ülkesinde yolsuzlukla suçlanan Temer, zirveye katılmamasına gerekçe olarak iç siyasetteki gelişmeleri göstermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuter/dpa, JD/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Suudi Arabistan Kralı Selman HamburgG20 ZirvesiKral KatarG20Arabistan Kralı SelmanAbdülazizMuhammedSelmanTemmuzAlmanya HamburgFederal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert PazartesiBerlinKral Selman G20Seibert SelmanKral

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24