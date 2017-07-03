Suudi Arabistan Kralı, G20’ye katılmayacak

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve oğlu veliaht prense Muhammed bin Selman'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak olan G20 Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Kral Selman'ın G20'ye katılmayacağının resmen bildirildiğini belirtti. Ancak Seibert, Selman'ın neden katılmayacağına dair açıklama yapmadı.

Katar krizi nedeniyle iptal

Diplomatik çevreler, 81 yaşındaki Kral Selman bin Abdülaziz'in Katar krizi nedeniyle Hamburg'a gitmeyeceği, aynı nedenle Suudi Arabistan'daki bazı randevularını da ertelediğine işaret ediyor.

Aralarında Suudi Arabistan'ın da bulunduğu dört Arap ülkesi Katar'a ambargoyu kaldırmak için şart koştuğu 13 maddelik talepler listesine yanıt için Doha'ya ek süre tanıdığı belirtilmişti.

Ayrıca 81 yaşındaki Kral Selman'ın sağlık sorunları nedeniyle de G20 Zirvesi'ne katılmayacağına dair spekülasyonlar yapılmıştı.

Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Hamburg'a gelecek Suudi heyetin başkanlığını Devlet Bakanı İbrahim el Assaf'ın yapacağı belirtildi. El Assaf, Ekim 2016'ya kadar Maliye Bakanı olarak görev yapıyordu.

Brezilya Devlet Başkanı da katılmayacak

Geçen hafta da G20 üyelerinden Brezilya'nın Devlet Başkanı Michel Temer, Hamburg'daki zirveye katılmayacağını bildirmişti. Ülkesinde yolsuzlukla suçlanan Temer, zirveye katılmamasına gerekçe olarak iç siyasetteki gelişmeleri göstermişti.

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AFP/Reuter/dpa, JD/BD