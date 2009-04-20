Suudi Arabistan, Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı

Kosova Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın, Kosova'nın bağımsızlığını tanıdığını bildirdi.



Suudi Arabistan'ın açıklamasında; Kosova halkıyla mevcut dini ve kültürel bağların yanı sıra Kosova halkının bağımsızlık isteğine saygı içinde Kosova Cumhuriyetini tanıma kararı alındığı belirtildi.



Kosova Dışişleri Bakanlığı da Suudi Arabistan'ın Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova'yla diplomatik ilişkiler kurma kararını taktirle karşıladıklarını bildirdi.



Kosova Cumhuriyetini tanıyan BM üyesi ülke sayısı 58 oldu.

