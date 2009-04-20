T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Arabistan, Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı

20 Nisan 2009 23:20

Kosova Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın, Kosova'nın bağımsızlığını tanıdığını bildirdi.

Suudi Arabistan'ın açıklamasında; Kosova halkıyla mevcut dini ve kültürel bağların yanı sıra Kosova halkının bağımsızlık isteğine saygı içinde Kosova Cumhuriyetini tanıma kararı alındığı belirtildi.

Kosova Dışişleri Bakanlığı da Suudi Arabistan'ın Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova'yla diplomatik ilişkiler kurma kararını taktirle karşıladıklarını bildirdi.

Kosova Cumhuriyetini tanıyan BM üyesi ülke sayısı 58 oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24