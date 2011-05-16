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Dünya

SUUDİ ARABİSTAN KONSOLOSUNA SALDIRI İSLAMABAD (A.A)

16 Mayıs 2011 11:30

-SUUDİ ARABİSTAN KONSOLOSUNA SALDIRI İSLAMABAD (A.A) - 16.05.2011 - Pakistan'ın Karaçi kentinde Suudi Arabistan Konsolosu'nun aracına düzenlenen saldırıda, araç sürücüsü hayatını kaybetti. Karaçi polisinden bir yetkili, konsolosun saldırıdan sağ kurtulduğunu, araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın motosikletle olay yerinden kaçtığını söyledi. Terör örgütü El-Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in Amerikan askerlerince Pakistan'ın Abodabad kentinde öldürülmesinin ardından ülkedeki Suudi Arabistan Büyükelçiliği ve konsoloslukları olası hedefler arasında yer alıyordu.

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