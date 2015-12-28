Suudi Arabistan kemer sıkıyor



Suudi Arabistan yönetimi, petrol fiyatlarında aylardır yaşanan düşüş karşısında kemer sıkma önlemlerine başvuruyor. Resmi haber ajansı SPA, benzin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 40'lık zam yapıldığını bildirdi. Kral Salman bin Abdülaziz başkanlığındaki Bakanlar Konseyi, devlet teşviklerinde de bir dizi değişiklik kararı aldı. Sübvansiyonlardaki değişikliklerin özellikle dizel, kerosen, elektrik ve su fiyatlarına yansıyacağı belirtiliyor.

Suudi yönetimi harcamaları azaltıp petrol dışındaki sektörlerden gelirleri artırmayı hedefliyor. Bu bağlamda meşrubat ve tütün ürünlerine uygulanan vergiler artırılacak. Hükümet ayrıca çeşitli branşlarda özelleştirmeleri de içeren yapısal reformlar planlıyor.

Bütçede rekor açık

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada bütçede bu yıl 98 milyar dolarlık rekor açık verileceğini bildirmişti. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'da bütçe geçen yıl da açık vermişti. Maliye Bakanlığı, 2016 yılında da 87 milyar dolarlık açık bekliyor.

Petrol fiyatlarında 2014 yılı ortasından bu yana yüzde 60'ı aşan düşüş kaydedildi. Petrol satışları Suudi Arabistan kamu gelirlerinin yüzde 90'ı aşkın bölümünü oluşturuyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ekim ayında Suudi yönetimini gerekli önlemleri alması konusunda uyararak, aksi takdirde beş yıl içinde devlet kasasının boşalacağı öngörüsünde bulunmuştu.