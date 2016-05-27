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Dünya

Suudi Arabistan kedi ve köpekle fotoğraf çekilmesini yasakladı

Fetvada, kedi, köpek gibi hayvanlarla fotoğraf çekmenin İslam'a aykırı bir Batı adeti olduğu belirtildi

27 Mayıs 2016 12:57

Kısa bir süre önce satrancın bir çeşit kumar olduğu belirtilerek yasaklanması için fetva verilen Suudi Arabistan'da, şimdi de kedi, köpek gibi hayvanlarla fotoğraf çekilmesi yasaklandı.

NTV'nin El Arabiya'ya dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan'ın en yüksek dini otoritesi olan Din Adamları Yüksek Konseyi'nin üyesi Şeyh Salih Bir Favzan El-Fazvan'dan yeni bir fetva geldi.

Fetvada, kedi, köpek gibi hayvanlarla fotoğraf çekmenin İslam'a aykırı bir Batı adeti olduğu ve bu tür fotoğraf çekilmesinin engellenmesi gerektiği belirtildi.

Düzenlediği haftalık dini programda izleyici sorularını yanıtlayan El-Favzan, bir soru üzerine Suudi Arabistan'da evcil hayvanlarla fotoğraf çekmenin tıpkı Batı'da olduğu gibi moda haline geldiğini söyleyerek, “Mecbur olmadıkça hayvanlarla fotoğraf çektirmek günahtır. Ne kedi, ne köpek, ne kurt, ne de başka bir şey" diye konuştu.

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