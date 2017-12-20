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Dünya

Suudi Arabistan, Katar ile olan tek kara sınır kapısını kapattı

Selva Sınır Kapısı, ağustos ayından beridir sadece insani durumlar için açık tutuluyordu

20 Aralık 2017 01:07

Suudi Arabistan yönetiminin, Katar ile olan tek kara sınırı Selva Sınır Kapısı'nı dün kapattığı bildirildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberinde, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'na bağlı Gümrük Müdürlüğü tarafından Selva Sınır Kapısı'nın nihai olarak kapatılması konusunda genelge yayınlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan yönetimi, Katar'la 5 Haziran'da başlayan diplomatik krizin ardından Selva Sınır Kapısı'nı 19 Haziran'da kapatmış ancak hacıların geçişi için ağustos ayında tekrar açmıştı. Sınır kapısı o günden bu yana insani durumlar için açık tutuluyordu. 

Suudi Arabistan yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. 

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