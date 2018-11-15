Suudi Arabistan: Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Türkiye'den 3 kez kanıt istedik ancak alamadık

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "Kaşıkçı cinayeti bir suçtur ve büyük bir hatadır" açıklamasını yaptı. Cubeyr, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'den 3 kez kanıt istediklerini ancak alamadıklarını da iddia etti.

Bakan Cubeyr, "Kaşıkçı olayı yargıya intikal etmiştir. Kaşıkçı olayının siyasileştirilmesi ve Suudi Arabistan'ın içişlerine müdahale çabalarını reddediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Cubeyr, "Bu suça karışanların herkes soruşturulup yargılanacak" şeklinde konuştu.