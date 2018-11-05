Suudi Arabistan: Kaşıkçı cinayeti failleri adalete teslim edilecek
İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne, Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olan faillerin adalete teslim edileceğini bildirdi
05 Kasım 2018 15:26
İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi\'ne, Kaşıkçı\'nın ölümünden sorumlu olan faillerin adalete teslim edileceğini bildirdi.
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