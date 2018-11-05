T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Arabistan: Kaşıkçı cinayeti failleri adalete teslim edilecek

İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne, Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olan faillerin adalete teslim edileceğini bildirdi

05 Kasım 2018 15:26

İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi\'ne, Kaşıkçı\'nın ölümünden sorumlu olan faillerin adalete teslim edileceğini bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHASuudi ArabistanCemal KaşıkçıMilletler İnsan Hakları Konseyi Kaşıkçı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24