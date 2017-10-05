Suudi Arabistan kara listeye alınabilir

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki insan hakları ihlalleri ile "yaklaşık 700 çocuğun ölümüne ve sakatlanmasına neden olduğu" gerekçesiyle Birleşmiş Milletlerin (BM) kara liste taslağına dahil edildi.

BM'nin taslak listesine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'de 2016 yılında 683 çocuğun ölümüne ve sakatlanmasına neden oldu, ayrıca 38 hastane ve okulu hedef aldı.

ABD destekli koalisyon güçlerinin BM'nin kara listesine eklenip eklenmeyeceği uzun süre tartışma konusu oldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki insan hakları ihlalleri üzerine geçen yıl BM'nin karar listesine kısa süreliğine alınmış ancak daha sonra listeden çıkarılmıştı.

Dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun "çok zor ve acı" bir karar verdiğini, milyonlarca çocuğun yardımların kesilmesinden etkileneceğini ve baskılar üzerine koalisyonu kara listeden çıkarmak zorunda kaldığını söylemişti.

Uluslararası sivil toplum kuruluşları ise kooalisyon güçlerinin Yemen'de insan hakları ihlalleri işlediği gerekçesiyle BM'nin "kara listesine" alınmasını talep ediyor.-

Taslak listeye alınanlar

BM'nin taslak listesinde bu yıl, Yemen'de "yaklaşık 700 çocuğun ölümüne ve sakat kalmasına neden olan" Suudi Arabistan öncülüğündeki kooalisyon güçlerine de yer veriliyor.

Yemen'deki hükümet güçleri, Husiler, El-Kaide ve hükümet yanlısı militanlar da BM'nin listesinde bulunuyor ve silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına yönelik önlemler almamakla suçlanıyor.

Taslakta, Suriye ve terör örgütü IŞİD ile Afganistan'daki Taliban örgütü de yer alıyor.