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Dünya

Suudi Arabistan kadınları da askere alacak ama cepheye göndermeyecek

Askerlik için başvuracak kadınların erkek vasileriyle birlikte görev yerindeki illerde yaşaması isteniyor

26 Şubat 2018 22:38

Suudi Arabistan, kadınların da askere alınmasının önünü açan süreci başlattı. Askerlik yapmak isteyen kadınların Riyad, Mekke, El Kasım ve Medine illerinde perşembe gününe kadar başvuruda bulunabileceği kaydedilirken; orduda görev yapacak kadınların muharebelere ise katılmayacağı belirtildi. 

Askerlik için başvuracak kadınların Suudi vatandaşı, 25-35 yaşları arasında ve lise diplomasına sahip olmaları gerekiyor. Kadınların erkek vasileriyle birlikte (erkek kardeş, eş ya da babaları) görev yerindeki ilde yaşıyor olmaları isteniyor. Kadınları askere alma kararı Suudi Arabistan'ın kadın haklarına yönelik reformlarından biri.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman kadınların araba sürmesine geçen haziranda, futbol maçlarını izlemelerine de geçen ay izin vermişti. Ancak insan hakları grupları Suudi Arabistan'ın ayrımcı erkek vasi sisteminin hala yerinde durduğuna dikkat çekiyor. Vasilik sistemine göre yetiştin kadınların seyahat etmek, evlenmek, çalışmak, sağlık hizmetlerinden faydalanmak ve hapishaneden çıkmak için vasilerinden izin alması gerekiyor.

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