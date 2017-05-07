Suudi Arabistan, kadınlara yönelik kısıtlamaları hafifletiyor

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in imzaladığı kararnameyle, Suudi kadınların üzerindeki kısıtlamalar hafifleyecek.

Saudi Today'in haberine göre Suudi kadınlar, seyahat etmek, eğitim görmek veya devlet makamlarına şikayette bulunmak için vasiden izin almak zorunda kalmayacak.

Ulaşım hizmetlerinden faydalanabilecekler

Kral Selman bin Abdulaziz'in kararnamesi ayrıca birçok şirkete kadınlara ulaşım hizmetlerinden faydalanma imkânı sağlama zorunluluğu getirecek. Suudi Arabistan'da kadınların araç kullanması halen yasak.

“Doğru yönde atılan ilk adımlar”

Kadın haklarıyla ilgili dilekçeyi mahkemeye teslim eden insan hakları aktivisti Aziza al Yousef, Twitter hesabından "Kadınların hayatını ilgilendiren tüm yasaların gözden geçirilmesine yönelik eylemler, doğru yöne atılan ilk adımlardır" mesajını paylaştı.

​Daha önce ataerkil gelenekleri ve kadınlara tutucu davranışlarla bilinen Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki kadın hakları komisyonuna kabul edilmişti.