Suudi Arabistan, kadınlara kendi başlarına umre yapabilme hakkı verdi

Suudi Arabistan, kadınların yanında yakını olan bir erkek bulunmadan umre yapabileceğini açıkladı. Daha önce 45 yaşından küçük kadınların, umre yapabilmeleri için yanında bir erkek yakını bulunması gerekiyordu.

Mutlak monarşi ve dini kurallarla yönetilen Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hişam bin Said, Sebak gazetesine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bin Said, daha önce 45 yaş altı kadınların umre yapabilmesi için yanında bir ‘mahremi’ (babası, kayınpederi, oğlu, kardeşi, amcası, dayısı) bulunması şartının olduğunu belirtti.

Artık söz konusu şartın ‘kaldırıldığını’ söyleyen Bin Said, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini belirtti.