Suudi Arabistan: Kaçıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü ve cesedinin yerini bilmiyoruz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, "Kaşıkçı'nın cesedini bulmaya ve ne olduğunu belirlemeye çalışıyoruz" dedi.

Cubeyr, Suudi Arabistan'ın, Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü ya da cesedinin nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Amerikan Fox televizyonuna röportaj veren Suudi Bakan, "Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olanları yargı önüne çıkartmak istiyoruz" dedi.

Cubeyr, Suudi Arabistan'ın, Kaşıkçı'nın konsolosluğu terk edip etmediğine dair çelişkili haberler üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kaşıkçı olayını "büyük bir hata" olarak niteleyen Cubeyr, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın olaydan haberdar olmadığını yineledi. Cubeyr, Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı diledi.