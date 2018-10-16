Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu ülkesine döndü

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak gündeme gelen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla ülkesine döndüğü belirtildi.

Uteybi'nin Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla Türkiye'den ayrıldığı kaydedildi.

Washington Post yazarı, Suudi gazeteci Kaşıkçı 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda "kaybedildi." Kaşıkçı'nın cinayete kurban gittiği düşünülüyor. Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin olarak bulgulara rastlandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kaşıkçı olayı hakkında, "Bugün itibariyle de başkonsolosun rezidansı ve araçlar dahil yine soruşturmalar devam edecektir" demişti.