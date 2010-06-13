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Dünya

Suudi Arabistan: İsrail'e hava sahası açma iddiası yalan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Times'ın haberyle ilgili açıklama yaptı.

13 Haziran 2010 03:00

T24 - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Times gazetesinde, ''İran'a olası saldırısı sırasında İsrail'e hava sahasını kullandıracakları'' yönündeki haberi kesin dille yalanladı.


Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'ya göre, Bakanlık, bu ''yalan iddiaları kesin dille yalanladı'' ve ''Suudi Arabistan, egemenliğinin ihlal edilmesini ya da bir başka ülkeye saldırmak için hava sahasını kullandırmayı reddeden kararlı tutumunu yineler. Bu siyasetin hiçbir ilişkimiz bulunmayan İsrailli işgalci yetkililere de uygulandığı açıktır'' açıklamasında bulundu.


İngiliz Times gazetesinin Körfez'deki askeri kaynaklara dayanarak dün (12 Haziran 2010) verdiği haberde, Suudi Arabistan'ın İran'a olası bir saldırı halinde İsrail'e hava sahasını kullanması için izin verdiği ileri sürülmüş, bir Amerikalı askeri kaynağın da ''Suudi Araplar, kendileri başka yere bakarken İsraillilerin ülke hava sahasından geçmesine izin verdi. Suudiler kendi savaş uçaklarının harekete geçmemesi ve kimsenin vurulmaması için denemeler yaptı bile. Bütün bunlar ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onayıyla yapıldı'' dediği belirtilmişti.

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