Suudi Arabistan: İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi tüm bölge için faydalı olur

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail ve Suudi Arabistan arasında yapılacak bir normalleşme anlaşmasının Orta Doğu'ya faydası olacağını söyledi.

Ferhan, potansiyel bir anlaşmanın büyük oranda barış sürecinin ilerleyişine bağlı olduğunu ifade etti.

CNN'e konuşan Ferhan, "İsrail'in statüsünün bölgede normalleşmesinin tüm bölgeye büyük faydası olur" dedi. Suudi Bakan, ilişkilerin normalleşmesinin ekonomik, sosyal ve güvenlik açısından bölgeye katkı sağlayacağını vurguladı.

Ferhan, Suudi Arabistan'ın ancak İsrail'in Filistin'e 1967 sınırları içinde egemenlik verilirse ilişkileri normalleştirmeyi kabul edeceğini ifade etti.

Geçen eylül ayında ABD arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn İsrail ile ilişkileri normalleştirmişti. Onları Sudan ve Fas takip etti.