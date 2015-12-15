Suudi Arabistan: IŞİD'le mücadelede kara gücü de gönderilebilir

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, Paris'te yaptığı açıklamada,

IŞİD'le mücadele için kurulacak, 34 Müslüman ülkenin yeralacağı koalisyonun

kara gücü gönderme ihtimalini devre dışı bırakmadığını belirtti. Suudi Bakan,

'Tüm seçenekler masada' dedi. Bakan IŞİD'le mücadelede kara gücünün

devreye sokulması seçeneğinin, gerekli görülmesine ve koalisyona dahil

ülkelerin buna hazır olmalarına bağlı olduğunun altını çizdi. Adil El Cubeyr,

yeni koalisyonun kendi aralarında istihbarat paylaşımında bulunacağını ve

IŞİD'le mücadelede görev yapacak askeri birliklerin eğitimi, silahlandırılması

gibi konularda da işbirliği yapacağını belirtti.

Suudi Arabistan, Müslüman ülkelerden oluşan koalisyonda 34 ülkenin

yeralacağını açıklamıştı. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.



