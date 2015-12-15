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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan: IŞİD'le mücadelede kara gücü de gönderilebilir

Suudi Arabistan Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 34 Müslüman ülke ile kurulacak IŞİD karşıtı koalisyonun gerekli görmesi halinde kara gücünü de hayata geçirebileceğini açıkladı.

15 Aralık 2015 21:11

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, Paris'te yaptığı açıklamada,
IŞİD'le mücadele için kurulacak, 34 Müslüman ülkenin yeralacağı koalisyonun
kara gücü gönderme ihtimalini devre dışı bırakmadığını belirtti. Suudi Bakan,
'Tüm seçenekler masada' dedi. Bakan IŞİD'le mücadelede kara gücünün
devreye sokulması seçeneğinin, gerekli görülmesine ve koalisyona dahil
ülkelerin buna hazır olmalarına bağlı olduğunun altını çizdi. Adil El Cubeyr,
yeni koalisyonun kendi aralarında istihbarat paylaşımında bulunacağını ve
IŞİD'le mücadelede görev yapacak askeri birliklerin eğitimi, silahlandırılması
gibi konularda da işbirliği yapacağını belirtti. 

Suudi Arabistan, Müslüman ülkelerden oluşan koalisyonda 34 ülkenin
yeralacağını açıklamıştı. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.  
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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