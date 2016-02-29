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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan: IŞİD’i İncirlik’ten vurmaya hazırız

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Tuğgeneral Ahmed Asiri Reuters'e yaptığı açıklamada “IŞİD’i İncirlik hava üssü üzerinden vurmaya hazırız” dedi.

29 Şubat 2016 23:57


Tuğgeneral Ahmed Asiri, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona üye ülkelerin savunma bakanlarının iki hafta önce Brüksel'de biraraya geldiğini söyledi. Toplantıda Suriye'ye bir kara harekatı olasılığının tartışıldığını belirten Asiri bu konuda herhangi bir karar alınmadığını kaydetti. Asiri “Konu siyasi düzeyde tartışıldı ancak askeri bir misyon olarak tartışılmadı” dedi.

Tuğgeneral Ahmed Asiri “Eğer bu (kara harekatı) organize edilecek olursa, ne kadar birlik gönderileceği ve nasıl gidecekleri karara bağlanırsa, biz de buna katkı sağlarız” diye konuştu. Asiri “Bir planımız olduğundan emin olmak için askeri düzeyde yoğun olarak askeri uzmanlarla konuyu tartışmaya ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Geçen hafta 4 Suudi savaş jetinin İncirlik hava üssüne konuşlandırıldığını belirten Tuğgeneral Asiri Suudi Arabistan'ın İncirlik üssünden IŞİD'i vurmaya hazır olduğunu söyledi. Asiri jetlerin henüz bir saldırıya katılmadıklarını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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