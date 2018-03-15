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Dünya

Suudi Arabistan, İran'ı uyardı: Biz de aynısını yaparız

"Hamaney, bir dönem yayılmak isteyen Hitler gibi"

15 Mart 2018 20:53

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın nükleer bomba geliştirmesi halinde kendilerinin de aynı yolu izleyeceklerini söyledi. Selman, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'i, Nazi lideri Adolf Hitler'e benzettiği ifadelerini yineledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD merkezli CBS kanalından Norah O'Donell'a verdiği röportajdan bazı bölümler yayınlandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İran'ı hedef tahtasına oturtan Veliaht Prens "Suudi Arabistan nükleer bombası olsun istemiyor ama hiç şüphe yok ki İran nükleer bomba geliştirirse biz de mümkün olduğunda çabuk aynısını yaparız" ifadelerini kullandı.

Veliaht Prens, tamamı pazar günü yayınlanacak röportajda, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'i, Nazi lideri Adolf Hitler'e benzettiği ifadelerini de yineledi: "Hamaney, bir dönem yayılmak isteyen Hitler gibi, Ortadoğu'da kendi projesini yaratmak istiyor."

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Suudi ArabistanMuhammed bin SelmanAyetullah Ali Hamaneynükleerbomba

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