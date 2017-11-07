Suudi Arabistan-İran hattında söz düellosu

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'a Yemen’den Cumartesi günü balistik füze fırlatılmasıyla Suudi Arabistan ve İran arasında yeniden alevlenen gerilim tırmanıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, İran'ı Yemen'deki Husi milisleri aracılığıyla ülkesine yönelik “doğrudan askerî saldırıda” bulunmakla suçladı.

Suudi Haber Ajansı’nın (SPA) haberine göre, Veliaht Prens bin Selman bugün İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’a yönelik suçlamalarını dile getirdi. Haberde, bin Selman’ın “İran’ın Husi milislerine füze tedarik etmesi doğrudan askeri bir saldırıdır” dediği aktarıldı. Habere göre, bin Selman bunun "bir savaş eylemi olarak sayılabileceğini” vurguladı.

Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'taki uluslararası havalimanını hedef alan bir balistik füze atılmış, ancak füze hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Yemen'in kuzeyini denetimleri altında tutan Husi milisleri tarafından da balistik füze fırlatıldığı doğrulanmıştı.

İran suçlamaları reddediyor

Suudi Arabistan’ın suçlamalarına tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, kullanılan sözlerin “yanlış, zararlı, sorumsuz ve her şeyin ötesinde provokatif” olduğunu söyledi. İran medyasında yer alan haberlere göre, Kasımi Suudilerin bu tür "absürt iddialarla” gerilimi daha da tırmandıracaklarına, Yemen'de şiddetin sona ermesi için diplomatik yöntemleri kullanmaları gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de dün akşam yaptığı açıklamada, “Suudiler bölgede adeta holiganlar gibi davranıyor, bölgenin güvenliğini tehdit ediyor sonra da izlediği tehlikeli siyasetten İran’ı sorumlu tutmaya çalışıyorlar” demişti.

Yemen'de 2015 yılından beri Şii Husi milisleri Sünni Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur el Hadi’ye bağlı birliklere karşı savaşıyor. Suudi Arabistan, İran’ı Husi milislerine askerî destek sağlamakla suçluyor. Tahran ise bu suçlamayı reddediyor. Sünni yönetime destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise 2015 yılının Mart ayından bu yana ülkede Husi hedeflerine hava saldırıları düzenliyor.

Birleşmiş Milletler'den uyarı

Öte yandan, BM, Suudi Arabistan'a çağrıda bulunarak, Yemen'e ulaşım yollarının tekar açılmasını istedi. BM Sözcüsü İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, liman, havalimanı ve karayollarındaki blokaj nedeniyle, sivil halka gıda, ilaç, yakıt ve diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasının imkansız olduğu konusunda uyarıda bulundu. Sözcü, yolların ulaşıma kapalı olmasının insanların durumunu daha zorlaştırdığını vurguladı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, Riyad'ı hedef alan füzenin atılmasının ardından, Husi milislerine İran'ın olası silah sevkiyatını engellemek için, ülkedeki liman, havaalanı ve yolları geçici olarak ulaşıma kapatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yaklaşık 27 milyon nüfuslu ülkedeki iç savaş nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgilere göre, ülkedeki kolera salgını halkı tehdit ediyor.

Reuters/dpa/AFP, JD/BK

© Deutsche Welle Türkçe