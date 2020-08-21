Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Selman'ı anlatan kitaptan: 50 milyon dolarlık özel adada 150 modelle birlikte partiye katıldı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinden Bradley Hope ve Justin Scheck, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın hayatını ele alan bir kitap yazdı. Veliaht Prens, "servet düşkünlüğü", "para arzusu" ve "iktidar dürtüsü"ne yer verilen kitapta Selman'ın 2015 yılında 50 milyon dolara kiraladığı bir evde 150 modelle verdiği bir partiden bahsedildi.

WSJ'den Bradley Hope ve Justin Sheck'in kaleme aldığı "Kan ve Petrol: Muhammed bin Selman'ın Acımasız Küresel Güç Arayışı" isimli kitapta, Veliaht Prens'in iktidara giden yolu aktarıldı. Kitapta yer alan bilgilere göre, 2015'te Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in göreve gelmesinin ardından oğlu Veliaht Prens bin Selman askeri, güvenlik ve petrole bağlı ekonomi üzerinde büyük yetkiler elde etmeye başladı.

Kitapta, 2015 yazında Maldivler'deki Velaa isimli özel adanın bir aylığına 50 milyon dolara kiralanarak, Veliaht Prens için gizli bir parti planlandığı yazıldı. Kameralı telefon yasağı konulan partide, ABD'li rap şarkıcısı Pitbull ve Güney Koreli şarkıcı Park Jae-Sang'ın (PSY) da sahne aldığı belirtildi.

Kitapta aktarılana göre, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerden gelen 150 model ve Veliaht Prens'in Suudi arkadaşlarının katıldığı ve bir ay sürecek partinin basına sızmasının ardından Veliaht Prens, bir hafta içinde Ada'dan ayrılmak zorunda kaldı. Veliaht Prens, aynı yıl 134 metre uzunluğunda ve 429 milyon euro değerinde "Serene" adlı bir yat ve Fransa'nın Versay bölgesi yakınlarında 300 milyon dolara şato satın aldı.

Selman'ın birkaç yıl içinde rakiplerini etkisiz hale getirmek üzere adımlar attığı belirtilen kitapta Prens'in kadın hakları konusunda genişleme politikası izlerken, Yemen'deki savaşa da dahil olduğu, "dünyanın en büyük petrol şirketi" kabul edilen "Saudi Aramco"nun da başına geçtiği hatırlatıldı.