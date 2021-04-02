"Suudi Arabistan'ın resmi olmayan Türk ürünü boykotuna karşılık 'Made in Turkey' etiketleri çıkarılıyor, ürünlerin rotası değiştiriliyor"

Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine yönelik resmi olmayan bir boykot uygulanırken bazı Türk ihracatçıların gıda, giyim ve diğer ürünleri Suudi Arabistan'a ulaştırmak için yeniden yönledirdiği belirtildi. Bazı şirketlerin "Made in Turkey" (Türkiye'de üretildi) etiketini çıkarmak ya da yakın bir ülkede üretim yapmak gibi yöntemlere başvurduğu belirtildi.

Reuters'a konuşan ihracatçılar ve tüccarlar, Suudi Arabistan'da resmi olmadan uygulanan Türk ürünü boykotuna çeşitli yollarla çözüm arandığını söyledi. Reuters'a konuşan bir diplomat da ürünlerin "Made in Turkey" etiketi kaldırılarak ve üretimin gümrük belgeseli alabilen ülkelere taşınarak Suudi Arabistan'a ulaştırıldığını söyledi.

Riyad, Türkiye'ye yönelik boykotu resmi olarak kabul etmedi ancak geçen yıl Suudi Arabistan'da bazı iş insanları boykotu desteklediklerine dair açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin bu hafta Dünya Ticaret Örgütü Ürün Konseyi'nde bu konuyu gündeme getirdiği, Suudi Arabistan'ın "Türkiye'ye yönelik kısıtlayıcı politika ve uygulamaları"ndan bahsettiği belirtildi. DTÖ'nün internet sitesine göre, Riyad, Ankara'ya yanıt verdi.

"Kara borsa oluştu"

İki ülke arasındaki resmi ticaret verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde Suudi Arabistan'a Türkiye'den ithalat yüzde 93 oranında düştü. Suudi Arabistan'a inşaat malzemeleri ihraç eden, ismini vermek istemeyen bir kişi "Türk ürünlerinin başka limanlara götürüldüğü, belgelerin Çin ya da Avrupa'dan gelmiş gibi gösterildiği bir kara borsa oluştu" dedi.

Başka bir ticaret şirketi yetkilisi ise "Suudi Arabistan'ın ana müşterisi olduğu için sıkıntı yaşayan bazı şirketler, satışa devam edebilmek için üretim zincirlerini yeniden yönlendirdi" dedi.

Reuters'a konuşan üç tüccar ise, üç büyük Türk şirketinin geçen aylarda ticareti yeniden başlatmak için Suudi Arabistan'la görüştüğünü ancak sonuç alınamadığını söyledi. Bir diplomat ise Suudi tüccarların gümrükte biriken ürünler nedeniyle milyarlarca dolar kaybettiğini söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı geçen kasım ayında "herhangi bir verinin boykota işaret etmediğini" söylemişti.

TIKLAYIN - Boykot iddiaları yalanlanmıştı; Suudi Arabistan'ın Türkiye menşeili ürün ithalatı son bir yılın en düşük seviyesine geriledi

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler son zamanlarda dış politika ve İslamcı gruplara yönelik tutum nedeniyle gerildi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesi gerilimi tırmandırmıştı.