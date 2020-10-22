Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki G-20 bağlantılı kadın zirvesine tepki: Aktivistler hapiste; ihlallerin üstü örtülüyor

Hapisteki bir Suudi aktivistin kız kardeşi, Riyad'ın ev sahipliğinde gerçekleşen G-20 bağlantılı kadın zirvesinin Suudi Arabistan'ın kadın hakları ihlallerinin üstünü örtmek için bir çaba olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğini yaptığı W20 (Women 20) Zirvesi, davetlilerden "Kadınların eşitliğinin bir gerçeklik olduğu dünya" hayal etmelerini isteyerek başladı. Öte yandan Suudi Arabistan'da kadın hakları savunuculuğu yapan ve şu an hapiste olan kadınların yakınlar, ülkenin kendi ihlallerinin üstünü örtmeye çalıştığını savundu. Hapisteki aktivistlerden birinin kardeşi olan Lina al-Hathloul, "Suudi Arabistan'da kadınlar bunu düşündüğü için hapiste" dedi.

Suudi Arabistan'da kadınlara araç kullanma yasağı ve erkek vasiliği sistemini sonlandırmak için kampanya yürütme gerekçesiyle iki yıldan uzun süredir hapiste olan Loujain al-Hathloul'un kız kardeşi Lina, ablası ve diğer aktivistlerin Suudi Arabistan'da bir mücadele yürüttükleri için özgürlüklerinden olduğunu söyledi.

Lina al-Hathloul, "Zirveye katılanlar, insan hakları konusunda tüm sesleri susturmaya çalışan bir rejimi meşrulaştırıyor. Burada kadın aktivistler parmaklıklar ardında. Eğer kadınlar Suudi Arabistan'da neler olduğunu anlatmazsa durum değişmeyecek" dedi.

Suudi Arabistan, G20'ye bağlı W20'ye ev sahipliği yapıyor. Bu zirvede Birleşmiş Milletler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi uluslararası organizasyonlardan konuşmacılar da yer alıyor.

Londra, New York, Los Angeles, Paris belediye başkanları Riyad'da gerçekleşen zirveyi bu yıl boykot etme kararı almıştı. Boykot gerekçesi olarak Suudi Arabistan'daki siyasi tutuklular gösterilmişti.