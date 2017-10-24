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Dünya

Suudi Arabistan: Ilımlı İslam'a dönüyoruz

"Aşırıcılığı çok yakında sonlandıracağız"

24 Ekim 2017 19:20

Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkelerinin 'ılımlı İslam’a döndüğünü' belirterek, 'aşırıcılığı' yakında yok edeceklerini söyledi.

Başkent Riyad'da ekonomi konulu bir konferanstaki panelde konuşan Prens Selman, "Önceden olduğumuz hale dönüyoruz. Tüm dinlere ve Dünya'ya açık olan ılımlı bir İslam ülkesine" ifadelerini kullandı.

Sputnik’in haberine göre Prens Selman, "Hayatımızın gelecekteki 30 yılını yıkıcı fikirlerle uğraşarak geçirmeyeceğiz. Onları bugün yok edeceğiz. Aşırıcılığı çok yakında sonlandıracağız" diye konuştu.

32 yaşındaki Prens Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın modern yüzü olarak görülüyor. 

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