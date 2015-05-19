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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan ilanla cellat arıyor

Suudi Arabistan hükümeti iş ilanı vererek 8 cellat arandığını duyurdu.

19 Mayıs 2015 17:07


Hükümetin salı günü verdiği iş ilanında adaylarda özel bir nitelik ya da tecrübe aranmadığı belirtildi.

Celladın idama mahkum edilen insanların başının kesilmesi, hırsızlık yapanların ellerinin kesilmesi gibi infazları yerine getirmesi gerekiyor.

Şeriat hükümlerinin geçerli olduğu Suudi Arabistan'da idam cezalarının sayısı son aylarda belirgin bir artış gösterdi. Ülkede tecavüz, cinayet, din değiştirme, silahlı soygun ve uyuşturucu ticareti gibi suçlarda idam cezası verilebiliyor.

Suudi Arabistan'da yılın başından bu yana 84 kişi idam edildi. 2014 yılının bütününde idam edilen insanların sayısı ise 87 olarak kayıtlara geçmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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