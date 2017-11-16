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Suudi Arabistan: Hariri istediği zaman gidebilir

Hariri'nin Suudi Arabistan'da zorla tutulduğu iddia edilmişti

16 Kasım 2017 17:38

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, 4 Kasım'da gittiği Riyad'da istifa ettiğini açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin kendi iradesi ile Suudi Arabistan'da olduğunu ve istediği zaman gidebileceğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Lübnan Başbakanı Hariri'nin kendi iradesi ile Suudi Arabistan'da olduğunu ve istediği zaman gidebileceğini söyledi. 

Lübnan Başbakanı Saad Hariri de dün twitter adresinde yaptığı açıklamada, "Daha önce de söz verdiğim gibi, Lübnan'a döneceğim." demişti.

Habertürk'ün haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görevinden istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve ailesini Fransa'ya davet etmişti.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Suudi Prens Mohammed bin Salman ve istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile konuştuktan sonra, Hariri ve ailesini Fransa'ya davet ettiği, Hariri ve ailesinin önümüzdeki günlerde Fransa’ya varmış olacağı belirtilmişti.

 4 Kasım'da gittiği Riyad'da istifa ettiğini açıklayan Hariri sonrasında Beyrut'a dönmemişti. Beyrut'a dönmeyen Hariri'nin Suudi Arabistan tarafından ev hapsinde tutulduğu ve zorla istifa ettirildiği iddia edilmişti.

İddialarla ilgili dün bir açıklama yapan Hariri, iyi durumda olduğunu ve iki gün içerisinde Lübnan'a döneceğini açıklamıştı. Hariri'nin bu açıklamasına temkinli yaklaşan Lübnan Dışişleri Bakanı, Hariri'nin Beyrut'a dönerek özgür olduğunu kanıtlayabileceğini söylemişti.

Bugün de Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yaptığı açıklamada hiçbir şeyin Başbakan Saad Hariri'nin devam eden yokluğunu meşrulaştırmayacağını ve Hariri'nin Suudi Arabistan'da gözaltında tutulduğunu düşündüklerini söyledi.

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